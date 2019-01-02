В Кемерове женщина попала в больницу после катания с горки

2 Янв. 2019 2019-01-02T06:33:06+03:00

Перед тем, как кататься с горки, стоит убедиться в ее безопасности Фото: Архив "КП"

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В Кемерове местная жительница пострадала во время катания с горки. Инцидент произошел 1 января в Рудничном районе.

О происшествии в социальных сетях рассказала юная кемеровчанка, которая с друзьями пришла покататься с горки в лесу вблизи микрорайона Серебряный бор.

«Съехали один раз и увидели, что там овраг. Я успела затормозить и друзьям крикнула. В овраге лежала женщина, которая слетела туда с плюшки. Около нее бегал мальчик лет пяти. Женщина была в сознании, лежала на боку, не могла двигаться. Мы позвали взрослых», - написала Арина Г.

По словам девушки, пострадавшая не могла самостоятельно встать, так как не чувствовала рук и ног. Ей вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в больницу. Какие именно травмы получила кемеровчанка, съехав с горы, очевидцы сообщить не смогли.