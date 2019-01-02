2019-01-02T07:16:17+03:00
Общество

Мужчину спасли из горящего дома в Новокузнецке

Пожар произошел из-за печи
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печиПожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печиФото: Данила ЕГОРОВ
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В Новокузнецке в частном доме произошел пожар. Внутри находился мужчина – его спасли прибывшие пожарные.

О пожаре в частном доме в оперативную службу МЧС сообщили соседи. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Осуществляя разведку, специалисты звена газодымозащитной службы обнаружили в доме мужчину – его вывели на воздух. Уже через 10 минут открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

При наличии в доме печи важно соблюдать следующие правила:

- своевременно чистите и ремонтируйте печи и дымоходы;

- устраняйте трещины на печи сразу, как только они появляются;

- ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение этих работ;

- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, тогда не возникнет опасного перекала печи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова; следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

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