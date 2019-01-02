Мужчину спасли из горящего дома в Новокузнецке
В Новокузнецке в частном доме произошел пожар. Внутри находился мужчина – его спасли прибывшие пожарные.
О пожаре в частном доме в оперативную службу МЧС сообщили соседи. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Осуществляя разведку, специалисты звена газодымозащитной службы обнаружили в доме мужчину – его вывели на воздух. Уже через 10 минут открытое горение было ликвидировано.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
При наличии в доме печи важно соблюдать следующие правила:
- своевременно чистите и ремонтируйте печи и дымоходы;
- устраняйте трещины на печи сразу, как только они появляются;
- ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение этих работ;
- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, тогда не возникнет опасного перекала печи;
- не сушите на печи вещи и сырые дрова; следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.