2019-01-02T09:32:46+03:00
Общество

На Новый год в Кузбассе родились 44 малыша

Больше всего новорожденных появилось в Кемерове
Екатерина БОРМОТОВА
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На этот Новый год в Кузбассе родилось на одного малыша меньше, чем на прошлыйНа этот Новый год в Кузбассе родилось на одного малыша меньше, чем на прошлыйФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кемеровской области на Новый год родились 44 малыша. Лидером по числу новорожденных детей в праздник стал Кемерово.

Как рассказали в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, в регионе на Новый год родились 25 мальчиков и 19 девочек – это на одного малыша меньше, чем в прошлом году. Среди новорожденных есть одна двойня, которая появилась на свет в Новокузнецком перинатальном центре.

Лидером по числу новорожденных в Новый год стал Кемерово, здесь родились 12 малышей, в том числе восемь в областном перинатальном центре. 11 детей появились на свет в Нвоокузнецке, пять в Прокопьевске, четыре в Ленинске-Кузнецком, по два в Таштаголе и Гурьевском районе.

В администрации Кемеровской области уточнили, что все женщины, родившие в Новый год получат по 10 тысяч рублей в рамках акции «Родился ребенок». А малыши обзаведутся медальонами «Рожденный на Земле кузнецкой». Напомним, что данная акция в регионе проходит с 2000 года в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

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