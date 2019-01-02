В кузбасской пивнушке торговали опасной пиротехникой

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:19:15+03:00

Около 300 единиц опасной пиротехники изъяли из продажи в пивном магазине Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Киселевске в пивном магазине незаконно продавали опасную пиротехнику. Полицейские изъяли у индивидуального предпринимателя около 300 единиц товара.

В дежурную часть полиции поступил сигнал, что в одном из городских торговых павильонов незаконно продают пиротехнические изделия. При проверке сигнала информация подтвердилась: пиротехнику продавали без сертификатов соответствия в пивном магазине вместе с алкоголем.

Полицейские изъяли из незаконного оборота около 300 единиц товара. В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол – ему грозит штраф до четырех тысяч рублей. Кроме того, изъятый товар будет конфискован, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции напомнили кузбассовцам о необходимости требовать у продавцов пиротехники сертификаты соответствия. Покупать данную продукцию следует в специализированных магазинах, а использовать только в соответствии с инструкцией.