В кузбасской пивнушке торговали опасной пиротехникой
В Киселевске в пивном магазине незаконно продавали опасную пиротехнику. Полицейские изъяли у индивидуального предпринимателя около 300 единиц товара.
В дежурную часть полиции поступил сигнал, что в одном из городских торговых павильонов незаконно продают пиротехнические изделия. При проверке сигнала информация подтвердилась: пиротехнику продавали без сертификатов соответствия в пивном магазине вместе с алкоголем.
Полицейские изъяли из незаконного оборота около 300 единиц товара. В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол – ему грозит штраф до четырех тысяч рублей. Кроме того, изъятый товар будет конфискован, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В полиции напомнили кузбассовцам о необходимости требовать у продавцов пиротехники сертификаты соответствия. Покупать данную продукцию следует в специализированных магазинах, а использовать только в соответствии с инструкцией.