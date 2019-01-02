2019-01-02T12:03:23+03:00
Общество

В Кузбассе похолодает до -33 градусов

Синоптики рассказали о погоде на 3 января
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Кемерове 3 января похолодает до -30 градусовВ Кемерове 3 января похолодает до -30 градусовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на четверг, 3 января. В регионе похолодает до -33 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 3 января столбики термометров опустятся до -23,28 градусов Цельсия, местами ожидается похолодание до -33 градусов. В горах будет значительно теплее – от -16 до -21 градуса.

Днем в регионе ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег, местами дым, дымка, туман и изморозь. Столбики термометров будут показывать от -19 до -24 градусов, местами ожидается до -29 мороза. В горных районах температура останется комфортной – здесь будет -12,-17 градусов, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В Кемерове 3 января также ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, в городе в четверг будет преимущественно без осадков. Также метеорологи прогнозируют дымку. Температура воздуха ночью опустится до -30 градусов, а днем составит -22,-24 градуса Цельсия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кузбасской пивнушке торговали опасной пиротехникой
На Новый год в Кузбассе родились 44 малыша
В Новокузнецке за рулем автобуса ездит Дед Мороз
Мужчину спасли из горящего дома в Новокузнецке
В Кемерове женщина попала в больницу после катания с горки
Кемеровчанин отравился угарным газом в горящей квартире
Кемеровской гимназии присвоили имя бразильского стриптизера
Синоптики: В Кузбасс придет похолодание
Еще два дома загорелись в Кузбассе 1 января
Трое мужчин пострадали в серьезной аварии на выезде из Кемерова
Кемеровчанка в новогоднюю ночь потеряла собаку из-за фейерверков
В Кузбассе 1 января сгорели три легковушки
Полицейские рассказали, как прошла новогодняя ночь в Кузбассе
Синоптики предупредили о гололедице на кузбасских дорогах
В новогоднюю ночь в Кузбассе горели два частных дома
В Кемерове пройдет кросс «Муромская дорожка»
Кузбассовцам рассказали, как уберечь дом от пожара
Кемеровчанка погибла в ДТП накануне Нового года
В Новокузнецке с 1 января изменилась схема движения автобуса №82