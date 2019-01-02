В Кузбассе похолодает до -33 градусов

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:03:23+03:00

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Кузбасские синоптики рассказали о погоде на четверг, 3 января. В регионе похолодает до -33 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 3 января столбики термометров опустятся до -23,28 градусов Цельсия, местами ожидается похолодание до -33 градусов. В горах будет значительно теплее – от -16 до -21 градуса.

Днем в регионе ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег, местами дым, дымка, туман и изморозь. Столбики термометров будут показывать от -19 до -24 градусов, местами ожидается до -29 мороза. В горных районах температура останется комфортной – здесь будет -12,-17 градусов, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В Кемерове 3 января также ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, в городе в четверг будет преимущественно без осадков. Также метеорологи прогнозируют дымку. Температура воздуха ночью опустится до -30 градусов, а днем составит -22,-24 градуса Цельсия.