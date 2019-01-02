2019-01-02T13:13:24+03:00
Общество

В кемеровском магазине продавали сельдь с паразитами

Фотографиями своей покупки кемеровчанки поделились в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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Рыба с паразитами обошлась кемеровчанке в 150 рублей Фото: "Подслушано Кемерово" / "ВКонтакте"Рыба с паразитами обошлась кемеровчанке в 150 рублей Фото: "Подслушано Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове местная жительница осталась без селедки под шубой на Новый год. Все дело в том, что купленная ею рыба оказалась с паразитами.

Фотографии своей покупки женщина опубликовала в одном из популярных кемеровских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Кемеровчанка рассказала, что купила алюторскую сельдь в одном из рыбных магазинов на бульваре Строителей. Однако во внутренностях рыбы женщину ждала неприятная находка – паразиты. Рыба с глистами обошлась кемеровчанке в 150 рублей.

Многих пользователей неприятная находка женщины не удивила, так как, по их словам, паразиты в рыбе встречаются часто. Тем не менее, некоторые горожане посоветовали ей обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

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