2019-01-02T14:01:29+03:00
Происшествия

В Новокузнецке лжесотрудники УК собирают с горожан квартплату

На удочку мошенников уже попалась 83-летняя женщина
Екатерина БОРМОТОВА
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Новокузнечанка отдала лжесотруднице управляющей компании пять тысяч рублейНовокузнечанка отдала лжесотруднице управляющей компании пять тысяч рублей
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В Новокузнецке появился новый вид мошенничества. Теперь аферисты прикидываются сотрудниками управляющих компаний и предлагают горожанам оплатить квартплату на дому со скидкой.

В полицию обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестная обманом похитила у нее пять тысяч рублей.

Как оказалось, в квартиру к пожилой горожанке пришла незнакомка, которая представилась сотрудницей обслуживающей организации и показала свое «удостоверение» в красной обложке. Женщина сообщила пенсионерке, что у нее имеется задолженность за горячую воду – 5400 рублей. Мошенница отметила, что при оплате на месте пенсионерка получит скидку, ей нужно будет заплатить всего 2200 рублей. Пожилая новокузнечанка обрадовалась такой возможности и отдала аферистке пять тысяч рублей. У последней не оказалось сдачи – она пообещала разменять деньги, но в квартиру к пенсионерке так и не вернулась, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пожилая женщина прождала полтора часа, а потом позвонила в полицию. Как оказалось, мошенница также побывала у соседки потерпевшей, однако та на обман не поддалась, заявив, что всегда платит вовремя и долгов не имеет. Возбуждено уголовное дело.

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