Две легковушки лоб в лоб столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:06:14+03:00

Один из участников ДТП - такси

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Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на Логовом шоссе в Кемерове. Движение в сторону проспекта Шахтеров затруднено.

«На логовом шоссе жесткая авария. Два легковых автомобиля, один из которых такси, столкнулись лоб в лоб в сторону Рудничного района», - рассказал «Комсомольской правде» горожанин Кирилл.

Молодой человек отметил, что оба автомобиля сильно разбиты. Однако есть ли пострадавшие среди людей, он не знает. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на данном участке дороги затруднено. Скорость потока в сторону Радуги составляет 10 километров в час.