На улицах Прокопьевска заметили чернобурую лису

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:46:20+03:00

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На улицах кузбасского города Прокопьевска заметили чернобурую лисицу. Животное бегало в микрорайоне Тырган. Ранее дикого зверя также видели на проспекте Строителей.

Фотографии гуляющей по улицам Прокопьевска лисицы, занесенной в Красную книгу, появились в социальных сетях вечером 2 января.

«Вот такой гость прибежал к «Чайке» (торговый центр – прим.редакции). Сотрудники пытаются поймать», - рассказал очевидец. Пользователи предположили, что животное вышло в город в поисках пищи. Также появилось мнение, что лисица может быть больна бешенством.

Как удалось узнать «Комсомольской правде», зверь сбежал со «Страусиного ранчо», которое расположено на улице Верхоянской. Сотрудники отметили, что на днях с ранчо сбежали две чернобурые лисицы, очень похожие друг на друга. Однако одно животное уже вернулось домой.

Как сообщается в группе «Страусиного ранчо» во «ВКонтакте», все животные привиты, так что опасаться, что гуляющая по Прокопьевску лисица заразит кого-то бешенством, не стоит.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что накануне Нового года на технологической дороге к кузбасскому разрезу были замечены волки. А в начале декабря дикая рыжая лисица выходила к туристам в Шерегеше.