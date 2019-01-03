2019-01-03T05:21:24+03:00
Общество

Кемеровский центр помощи диким животным за год спас 65 хищных птиц

Всего в клинику попали 90 раненых особей
Екатерина БОРМОТОВА
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За год в КемГУ попали 38 сов Фото: Наталья Ивлева / "Центр помощи диким и экзотическим животным" / "ВКонтакте"За год в КемГУ попали 38 сов Фото: Наталья Ивлева / "Центр помощи диким и экзотическим животным" / "ВКонтакте"
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В кемеровский Центр помощи диким и экзотическим животным за год попало порядка 90 хищных птиц. Большинство из них специалисты выходили и выпустили на волю.

В Центре помощи диким и экзотическим животным, который функционирует при КемГУ, подвели итоги за 2018 год.

«Это был достаточно тяжелый год, очень много стреляных травм, очень много смертей, стреляют и в городе, и на окраинах, и в пригороде. Пострадавшие - это не только хищные птицы, но и бесчисленное множество типичных городских обитателей - голубей, ворон, грачей, галок», - рассказали в Центре.

В 2018 году в Центр попали 38 сов, из них 17 длиннохвостых неясытей, одна ястребиная сова, три сплюшки, семь мохноногих сычей, четыре ушастые совы, восемь болотных сов и одна бородатая неясыть. Всего было выпущено 13 сов, еще девять нашли дом. На лечении с перспективой выпуска остались пять птиц, 11 особей погибли.

Также в Центр передали 50 дневных хищных птиц, это три ястреба-тетеревятника, семь пустельг, 23 черных коршуна, один канюк обыкновенный, четыре перепелятника, два чеглока, восемь сапсанов и два беркута. К сожалению, специалисты не смогли спасти 12 птиц. Еще 15 были выпущены, 13 переданы или ищут дом.

Также в Центре в прошлом году обитал черный аист и пеликан – последний готовится к выпуску по весне на Алтае.

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