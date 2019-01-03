В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:10:38+03:00

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В Киселевске 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам 100 тысяч рублей. Женщина поверила в крупную компенсацию и заплатила за «комиссию и страховку».

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, пожилой женщине на телефон позвонил незнакомец и заявил, что ей полагает крупная компенсация за купленные ранее некачественные медицинские препараты. Он убедил женщину, что ей нужно оплатить комиссию и страховку для получения денег.

–Выполняя инструкции незнакомца, горожанка перечислила на указанные ей счета около 100 000 рублей. Однако никакой компенсации она так и не получила. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию, – рассказали правоохранители.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят ищут подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».