2019-01-03T07:10:38+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Женщина поверила в компенсацию
Кирилл ЧАЩИН
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Жертва мошенников осталась без сбереженийЖертва мошенников осталась без сбережений
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В Киселевске 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам 100 тысяч рублей. Женщина поверила в крупную компенсацию и заплатила за «комиссию и страховку».

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, пожилой женщине на телефон позвонил незнакомец и заявил, что ей полагает крупная компенсация за купленные ранее некачественные медицинские препараты. Он убедил женщину, что ей нужно оплатить комиссию и страховку для получения денег.

–Выполняя инструкции незнакомца, горожанка перечислила на указанные ей счета около 100 000 рублей. Однако никакой компенсации она так и не получила. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась в полицию, – рассказали правоохранители.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят ищут подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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