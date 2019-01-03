В Кемерове вандал поджег во дворе елку

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:58:53+03:00

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В Кемерове неизвестный мужчина поджег елку во дворе дома. Перед Новым годом дерево украшали дети со всего двора. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел 1 января во дворе дома №7А по улице Ульяны Громовой, рассказала в соцсети кемеровчанка Елена Селина.

«Сегодня ночью, когда вся стана веселилась и встречала Новый год вот эти нелюди подожгли нашу елочку. Эта елочка подарок от управляющей компании, нам посадили ее в канун праздника. Жители семьями, с детьми украсили ее игрушками ручной работы. Хорошо, что соседи быстро заметили и потушили возгорание», – написала горожанка, призвав найти вандалов.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как ночью мужчина подходит к елке, обливает ее горючей жидкостью, а затем кидает в нее спичку. Однако елка не загорается. Тогда он отходит куда-то на несколько секунд, а затем возвращается и поджигает дерево. Когда ветхи вспыхивают, вандал скрывается. Через минуту пожар замечают прохожие и начинают закидывать пламя снегом. Пламя удается потушить.