Ночью в Прокопьевске загорелась Toyota

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:23:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прокопьевске ночью загорелся автомобиль Toyota Avensis. Иномарка полностью выгорела.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 03.53 пожарные получили сигнал о возгорании легкового автомобиля на улице Сарыгина. На место выехали четыре спасателя и одна автоцистерна. Пожарные прибыли к горящей машине через восемь минут.

– На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль открытым пламенем.

В результате пожара выгорел салон автомобиля Toyota Avensis 2002 года выпуска, обгорели задние колеса автомобиля, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.