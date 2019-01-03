2019-01-03T08:23:01+03:00
Происшествия

Ночью в Прокопьевске загорелась Toyota

Иномарка вспыхнула из-за проводки
Кирилл ЧАЩИН
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В Прокопьевске ночью загорелся автомобиль Toyota Avensis. Иномарка полностью выгорела.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 03.53 пожарные получили сигнал о возгорании легкового автомобиля на улице Сарыгина. На место выехали четыре спасателя и одна автоцистерна. Пожарные прибыли к горящей машине через восемь минут.

– На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль открытым пламенем.

В результате пожара выгорел салон автомобиля Toyota Avensis 2002 года выпуска, обгорели задние колеса автомобиля, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.

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