В Кемерове ночью загорелся частный дом
Возгорание произошло из-за печи
Пожар в доме произошел из-за печи, считают специалисты
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Ночью в Кемерове загорелся частный дом и пристройка. Пожар тушили восемь спасателей.
В 05.06 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме и пристройке на улице Осипенко в Кировском районе города. На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь спасателей. Пожар удалось локализовать в 05.31.
– На момент прибытия первого подразделения шел дым из пристройки. В результате пожара обгорели стены пристройки внутри на общей площади пять квадратных метра, – рассказали в областном управлении МЧС.
По предварительной оценке, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.