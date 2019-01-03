В Кемерове ночью загорелся частный дом

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:23:51+03:00

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Ночью в Кемерове загорелся частный дом и пристройка. Пожар тушили восемь спасателей.

В 05.06 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме и пристройке на улице Осипенко в Кировском районе города. На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь спасателей. Пожар удалось локализовать в 05.31.

– На момент прибытия первого подразделения шел дым из пристройки. В результате пожара обгорели стены пристройки внутри на общей площади пять квадратных метра, – рассказали в областном управлении МЧС.

По предварительной оценке, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.