Жителей Новокузнецка просят сдать кровь для ребенка

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:47:11+03:00

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В соцсетях жителей Новокузнецка призывают сдать кровь для ребенка, который сильно пострадал на пожаре. Ребенок получил ожог 50 процентов кожи.

Как сообщают пользователи соцсети, 25 декабря произошел пожар в поселке Чебол-Су. В нем пострадал 12-лтений подросток. У мальчика обгорело 50 процентов кажи. Ребенок находится без сознания в больнице.

«Нужна кровь! При пожаре обгорел подросток, 50% кожи, подключен к аппарату,без сознания третий день. Любая кровь,сдать можно 04.01.19 по адресу г.Новокузнецк, Кутузова, 19 с 8-00 до 11-00. Кровь для Леонтьева Владислава Сергеевича, 12 лет», – сообщили в Сети.