В Кемерове загорелся дом
Не месте работают пожарные
На месте работали пять пожарных расчетов. Фото: МЧС
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В Кемерове днем 3 января загорелся многоэтажный жилой дом на улице Рукавишникова. На месте работают пожарные.
Возгорание произошло около 13.30.Как рассказали в областном управлении МЧС, днем в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Рукавишникова. На место выехали пять отделений пожарной охраны.
– В одной из квартир горели вещи и мебель. Возгорание уже ликвидировали, – отметили в МЧС.
Напомним, что ночью в Кировском районе Кемерова загорелся частный дом с пристройкой.