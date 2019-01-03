В Кемерове загорелся дом

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:22:37+03:00

На месте работали пять пожарных расчетов. Фото: МЧС

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В Кемерове днем 3 января загорелся многоэтажный жилой дом на улице Рукавишникова. На месте работают пожарные.

Возгорание произошло около 13.30.Как рассказали в областном управлении МЧС, днем в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Рукавишникова. На место выехали пять отделений пожарной охраны.

– В одной из квартир горели вещи и мебель. Возгорание уже ликвидировали, – отметили в МЧС.

Напомним, что ночью в Кировском районе Кемерова загорелся частный дом с пристройкой.