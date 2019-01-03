В Кемерове эвакуировали аэропорт: Проверка слуха
Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме
В воздушной гавани Кемерова все спокойноФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В четверг, 3 января, местные СМИ сообщили об эвакуации пассажиров из кемеровского аэропорта. Информацию «Комсомольской правде» прокомментировали в ЛУ МВД по Кемеровской области.
– Никакой эвакуации в здании аэропорта не было. Людей никто не выводил, – отметил собеседник издания.
Отметим, что в четверг утром из-за густого тумана два рейса были отправлены на запасной аэродром в Новосибирск. Из-за этого рейсы были отложены. В настоящее время все самолеты вылетели.