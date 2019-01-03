В Новокузнецке перевернулась фура

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:42:09+03:00

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В четверг, 3 января, в Новокузнецке перевернулся грузовик с прицепом. Фото с места аварии появилось в Сети.

Как сообщают очевидцы, грузовик вместе с прицепом перевернулся на дороге в Новоильинском районе города. Фура двигалась в сторону Куйбышевского района. На месте аварии работали экстренные службы. Как рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области, на место выезжали спасатели. Сотрудники МЧС отключили аккумулятор грузовика, чтобы исключить вероятность возгорания. О причинах аварии и пострадавших не сообщается.