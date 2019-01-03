Житель Кузбасса выиграл полмиллиона рублей
Он принял участие в лотерее
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В новогоднюю ночь житель Кузбасса выиграл в лотерею почти полмиллиона рублей. Главным призом лотереи был миллиард рублей.
1 января в телевизионной лотереи был разыгран 1 миллиард рублей. Выигрыш между собой поделили два участника – жители Свердловской области и Санкт-Петербурга. 84 человека выиграли по миллиону рублей. Житель Кемеровской области выиграл 458 333 рубля. Организаторы не раскрывают имени и место проживания счастливчика. Всего 1 января организаторы разыграли более двух миллиардов рублей.
Напомним, что в конце ноября житель Кемеровской области выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей.