2019-01-03T13:51:10+03:00
Общество

Житель Кузбасса выиграл полмиллиона рублей

Он принял участие в лотерее
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В новогоднюю ночь житель Кузбасса выиграл в лотерею почти полмиллиона рублей. Главным призом лотереи был миллиард рублей.

1 января в телевизионной лотереи был разыгран 1 миллиард рублей. Выигрыш между собой поделили два участника – жители Свердловской области и Санкт-Петербурга. 84 человека выиграли по миллиону рублей. Житель Кемеровской области выиграл 458 333 рубля. Организаторы не раскрывают имени и место проживания счастливчика. Всего 1 января организаторы разыграли более двух миллиардов рублей.

Напомним, что в конце ноября житель Кемеровской области выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24