2019-01-03T16:56:16+03:00
Происшествия

В Новокузнецке неизвестные подожгли автомобиль

Машина выгорела полностью
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-2110. Это был первый поджог в новом году.

В среду, 2 января, около 4:20 в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля в Куйбышевском районе Новокузнецке на улице Донецкая. На место выехала пожарная машина и четыре спасателя. Когда огнеборцы прибыли на место, автомобиль ВАЗ-2110 горел открытым пламенем. Через три минуты огонь был потушен.

В результате пожара у автомобиля обгорел моторный отсек и выгорел салон, сообщает «Новокузнецк.ru» со ссылкой на ОФПС-11. По предварительной оценке, автомобиль подожгли.

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