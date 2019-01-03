3 Янв. 2019 2019-01-03T16:56:16+03:00

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В Новокузнецке неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-2110. Это был первый поджог в новом году.

В среду, 2 января, около 4:20 в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля в Куйбышевском районе Новокузнецке на улице Донецкая. На место выехала пожарная машина и четыре спасателя. Когда огнеборцы прибыли на место, автомобиль ВАЗ-2110 горел открытым пламенем. Через три минуты огонь был потушен.

В результате пожара у автомобиля обгорел моторный отсек и выгорел салон, сообщает «Новокузнецк.ru» со ссылкой на ОФПС-11. По предварительной оценке, автомобиль подожгли.