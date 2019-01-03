В Кемерове по дороге на Лесную поляну произошло жесткое ДТП
Кадры с места аварии появились в Сети
ДТП по дороге на Лесную поляну. Кадр: «ВКонтакте»
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В Кемерове на Леснополянском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Машины получили сильные повреждения.
В четверг днем, 3 января, в соцсети появились кадры с места аварии. На них видно, что в результате столкновения один автомобиль выбросило с шоссе на разделительную часть. Он получил сильные повреждения передней части. Вторая машин стояла на обочине с разбитой задней частью. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Пользователи Сети предположили, что один из водителей протаранил второго во время обгона.
ДТП по дороге на Лесную поляну.