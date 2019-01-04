2019-01-04T06:21:34+03:00
Происшествия

Житель Кемерова украл станок для изготовления ключей

Его похититель продал в мастерскую
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове мужчина украл из мастерской станок для изготовления ключей. Полицейские вернули оборудование владельцу.

В полицию Ленинского района города обратился предприниматель, который рассказал, что в его павильон ночью проникли неизвестные и украли станок для изготовления ключей стоимостью около 40 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли найти и задержать подозреваемого, которым оказался 40-летний местный житель.

– Он признался, что украденный станок продал в мастерскую по изготовлению ключей, расположенную в Заводском районе города, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. – Похищенное оборудование сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. Он поблагодарил полицейских за профессионализм и оперативность.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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