2019-01-04T07:03:02+03:00
Общество

Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту

Илья Середюк поделился фотографиями зимней природы
Кирилл ЧАЩИН
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Мэр подыскивает в лесу хороший кадр. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»Мэр подыскивает в лесу хороший кадр. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»
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Глава Кемерова Илья Середюк сходил в лес, чтобы полюбоваться красотой природы. Мэр опубликовал на своей странице в соцсети фотографии зимних пейзажей.

«Природа в Кузбассе невероятно красивая, обладает мощнейшей позитивной энергией. Достаточно выехать немного за город и оказываешься в сказочно украшенном зимнем лесу, глухой тайге, повсюду следы диких животных. У нас очень много красивых мест», – написал Илья Середюк, опубликовав серию фотографий с зимними пейзажами.

Илья Середюк опубликовал фотографии сосен и кустарников, заснеженных веток, следов на снегу и себя со смартфоном. Суд по фотографии, глава города передвигался по лесу на снегоходе.

Одна из лучших фотографий главы города. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»

Одна из лучших фотографий главы города. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»

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