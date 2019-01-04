Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту
Глава Кемерова Илья Середюк сходил в лес, чтобы полюбоваться красотой природы. Мэр опубликовал на своей странице в соцсети фотографии зимних пейзажей.
«Природа в Кузбассе невероятно красивая, обладает мощнейшей позитивной энергией. Достаточно выехать немного за город и оказываешься в сказочно украшенном зимнем лесу, глухой тайге, повсюду следы диких животных. У нас очень много красивых мест», – написал Илья Середюк, опубликовав серию фотографий с зимними пейзажами.
Илья Середюк опубликовал фотографии сосен и кустарников, заснеженных веток, следов на снегу и себя со смартфоном. Суд по фотографии, глава города передвигался по лесу на снегоходе.
Одна из лучших фотографий главы города. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»