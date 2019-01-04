2019-01-04T07:52:32+03:00
Спорт

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с игроком из КХЛ

Станислав Калашников вернулся в команду
Кирилл ЧАЩИН
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Станислав Калашников ушел в«Металлург» из «Северстали»Станислав Калашников ушел в«Металлург» из «Северстали»
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Новокузнецкий «Металлург» принял в команду игрока из КХЛ Станислава Калашникова. 27-летний защитник ранее уже играл за новокузнецкий клуб

В составе «Металлурга» Калашников провел 22 матча в сезоне КХЛ 2016/17. Этот сезон он начал в составе «Северстали», за которую сыграл 23 матча. Ему удалось заработать три балла при показателе полезности «-2». В середине декабря хоккеист покинул клуб.

Станислав Калашников является воспитанником омской школы хоккея. Помимо «Металлурга» и «Северстали», он также играл за «Торпедо», «Югру», «Нефтехимик» и «Авангард». Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 29 очков.

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