2019-01-04T08:34:01+03:00
Общество

«Цветет и воняет»: В Кузбассе зацвел самый большой в мире цветок

Тропическое растение прижилось в квартире
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
В квартире Ольга Мартынова зацвел Аморфофаллус титаническийВ квартире Ольга Мартынова зацвел Аморфофаллус титанический
Изменить размер текста:

В Междуреченске в квартире горожанки Ольги Мартыновой зацвел самый большой цветок в мире – Аморфофаллус титанический. Во время цветения он пахнет тухлыми яйцами или рыбой, привлекая насекомых.

«Опять зацвел… Цветет и воняет», – написала на своей странице в соцсети Ольга Мартынова, опубликовав фотографии тропического цветка. Женщина шутит, что такое «новогоднее чудо» цветок преподнес ей ко дню рождения.

Отметим, что тропическое растение Аморфофаллус титанический – вырастает до трех метров в высоту. Вес цветка может достигать до 100 килограммов. Живет он до 45 лет. Цветет Аморфофаллус огромным цветком один раз в три года. Цветение длится всего нескольких дней. Во это время он сильно пахнет тухлой рыбой иди яйцами, чем в естественной среде привлекает насекомых для опыления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки
В Новокузнецке «Лада» сбила шестилетнего ребенка
Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с игроком из КХЛ
Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту
Житель Кемерова украл станок для изготовления ключей
В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий переселят 500 семей
В Кемерове по дороге на Лесную поляну произошло жесткое ДТП
В Новокузнецке неизвестные подожгли автомобиль
В Кузбассе из кинотеатра эвакуировали более 300 человек
Житель Кузбасса выиграл полмиллиона рублей
В Новокузнецке перевернулась фура
В Кемерове эвакуировали аэропорт: Проверка слуха
В Кузбассе эвакуировали крупный ТЦ
В Кемерове загорелся дом
Жителей Новокузнецка просят сдать кровь для ребенка
В Кемерове ночью загорелся частный дом
Ночью в Прокопьевске загорелась Toyota
В Кемерове вандал поджег во дворе елку
В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
Кемеровский центр помощи диким животным за год спас 65 хищных птиц
На улицах Прокопьевска заметили чернобурую лису
Две легковушки лоб в лоб столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове
В Новокузнецке лжесотрудники УК собирают с горожан квартплату
В кемеровском магазине продавали сельдь с паразитами