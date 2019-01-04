«Цветет и воняет»: В Кузбассе зацвел самый большой в мире цветок

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:34:01+03:00

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В Междуреченске в квартире горожанки Ольги Мартыновой зацвел самый большой цветок в мире – Аморфофаллус титанический. Во время цветения он пахнет тухлыми яйцами или рыбой, привлекая насекомых.

«Опять зацвел… Цветет и воняет», – написала на своей странице в соцсети Ольга Мартынова, опубликовав фотографии тропического цветка. Женщина шутит, что такое «новогоднее чудо» цветок преподнес ей ко дню рождения.

Отметим, что тропическое растение Аморфофаллус титанический – вырастает до трех метров в высоту. Вес цветка может достигать до 100 килограммов. Живет он до 45 лет. Цветет Аморфофаллус огромным цветком один раз в три года. Цветение длится всего нескольких дней. Во это время он сильно пахнет тухлой рыбой иди яйцами, чем в естественной среде привлекает насекомых для опыления.