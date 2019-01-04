В Новокузнецке «Лада» сбила шестилетнего ребенка

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:01:19+03:00

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В Новокузнецке «Лада Приора» сбила шестилетнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали с травмами.

Наезд на ребенка произошел 2 января около 19 часов на улице Циолковского напротив дома № 45, сообщает Сity-n.ru. Вместе с мамой мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля «Лада Приора» сразу не заметил пешеходов, не успел затормозить и сбил ребенка. Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка с переломом и ссадинами.

Как утверждают инспекторы, водитель автомобиля нарушил правило проезда пешеходного перехода.