В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки
На выезде из города образовалась пробка
Авария на Нахимов привела к пробке. Кадр: instagram.com/mreporter_kemerovo
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В пятницу днем, 4 января, на улице Нахимова столкнулись два автомобиля. В результате аварии на выезде из города образовался затор.
«Столкнулись две легковые машины: Toyota Corolla и ВАЗ-2112. В результате ДТП они перегородили дорогу в сторону выезда из города», – написал в социальной сети очевидец.
О пострадавших в результате аварии не сообщается. На кадрах с места ДТП видно, что автомобили стоят боком друг к другу поперек проезжей части. Насколько сильно пострадали автомобили, не известно. У «ВАЗа» был поднят капот.