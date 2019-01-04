В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:33:00+03:00

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В пятницу днем, 4 января, на улице Нахимова столкнулись два автомобиля. В результате аварии на выезде из города образовался затор.

«Столкнулись две легковые машины: Toyota Corolla и ВАЗ-2112. В результате ДТП они перегородили дорогу в сторону выезда из города», – написал в социальной сети очевидец.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. На кадрах с места ДТП видно, что автомобили стоят боком друг к другу поперек проезжей части. Насколько сильно пострадали автомобили, не известно. У «ВАЗа» был поднят капот.