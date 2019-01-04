2019-01-04T10:30:23+03:00
Общество

В Новокузнецке пропал 45-летний мужчина

Он нуждается в медицинской помощи
Кирилл ЧАЩИН
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45-летний Константин Стельмах пропал в Новокузнецке45-летний Константин Стельмах пропал в Новокузнецке
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В Новокузнецке пропал без вести 45-летний Константин Стельмах. Нуждающийся в медицинской помощи мужчина ушел из дома под Новый год и не вернулся.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Константин Семенович Стельмах. 28 декабря 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Отмечает, что мужчине необходима медицинская помощь.

Константин Стельмах худощавого телосложения. Его рост составляет 176 сантиметров. У него короткие светлые волосы, карие глаза.

В день пропажи Стельмах был одет в черную куртку, темно-серые джинсы, светло-серую водолазку, черную футболку и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего, позвонить по телефонам: 8-800-700-5452, +7-960-909-0447 или 112

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