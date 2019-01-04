2019-01-04T11:53:20+03:00
Общество

На ремонт дорог в Кузбассе выделят 34 миллиарда рублей

Деньги рассчитаны на шесть лет
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе за шесть лет на ремонт дорог направят 34 миллиарда рублей. Деньги поступят в регион в рамках национального проекта. Объекты для ремонта выберут сами кузбассовцы.

Как отметили в администрации области, кузбасский проект«Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан на шесть лет. На его реализацию будет выделено 34 миллиарда рублей, 19 из который поступят из федерального бюджета. Остальные деньги пойдут из областного бюджета.

–Губернатор Сергей Цивилев поручил разработчикам проекта организовать общественные обсуждения, голосования за выбор объектов в соцсетях и на сайте администраций городов. По мнению Цивилева, только так, учитывая мнение кузбассовцев, можно составить наиболее актуальную программу ремонтов, – отметили в администрации области.

Проектировщики уже разработали проект Кемеровской области «Транспортная сеть» и согласовали его в РОСДОРНИИ, Центре дорожного развития и Росавтодоре. За пять лет в регионе планируется отремонтировать более 720 километров региональных трасс. К концу 2024 нормативное состояние дорог Кемеровской и Новокузнецкой агломерации должно быть увеличено до 85 процентов.

Известно, что основные деньги Кемеровской агломерации будут направлены на строительство проспекта Найдова и обход Рудничного района города. В Новокузнецкой пройдет реконструкция Бызовского шоссе и проспекта Металлургов.

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