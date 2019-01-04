В Новокузнецке товарный поезд сбил женщину

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:46:39+03:00

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В Новокузнецке товарный поезд насмерть сбил пенсионерку. Женщина ночью шла рельсам.

Инцидент произошел прошлой ночью в районе железнодорожного переезда по улице Печерской в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». 65-летняя женщина после того, как побывала в гостях, отправилась домой. При это она решила сократить пусть по железной дороге. Машинист поезда заметил женщину на своей пути и совершил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Горожанка получила смертельные травмы и скончалась на месте.