2019-01-04T12:46:39+03:00
Происшествия

В Новокузнецке товарный поезд сбил женщину

Пострадавшая скончалась на месте
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке товарный поезд насмерть сбил пенсионерку. Женщина ночью шла рельсам.

Инцидент произошел прошлой ночью в районе железнодорожного переезда по улице Печерской в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». 65-летняя женщина после того, как побывала в гостях, отправилась домой. При это она решила сократить пусть по железной дороге. Машинист поезда заметил женщину на своей пути и совершил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Горожанка получила смертельные травмы и скончалась на месте.

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