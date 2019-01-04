2019-01-04T13:27:54+03:00
Общество

В Кузбассе похолодает до - 35 градусов

Похолодание будет ночью
Кирилл ЧАЩИН
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Ночью в Кузбасс придет 30-градусный морозНочью в Кузбасс придет 30-градусный морозФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Кемеровские синоптики рассказали, какая погода будет в субботу, 5 января, в Кемерове и в Кузбассе. Ночью в регионе ожидается похолодание до -35 градусов

Ночью в Кузбассе ожидается от 24 до 29 градусов ниже нуля. При прояснениях столбик термометра может опуститься до -30,-35 градусов. Днем в субботу воздух по области прогреется до -10, -15. Местами будет -16,-21. Днем ветер будет юго-западный, ночью – переменчивый. По северу области порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

5 января будет идти небольшой, местами умеренный, снег. Ночью и утром местами ожидается дымка, туман и изморозь. На дорогах сохраняется гололедица.

В столице Кузбасса в ночь на субботу будет около -30 градусов. Днем воздух прогреется до -13,-15 градусов. Днем порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Небольшой снег ожидается днем. Ночью и утром будет дымка. Местами гололедиц гололедица.

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