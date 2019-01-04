В Прокопьевске иномарка снесла опору ЛЭП

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:40:06+03:00

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В Прокопьевске водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил опору ЛЭП. Упавший столб повредил еще один автомобиль. Видео с места аварии опубликовали в Сети.

«Сегодня у нас 2 января 2019 года. Мы специально развернулись для того, чтобы вам, уважаемые коллеги, показать чудо города Прокопьевска. Поэтому эта страна непобедима. Смотрите: минус один столб, этому дровалету пипец (в кадре разбитый Daewoo Nexia) полный, а это – пострадавший (внедорожник Mitsubishi)», – комментирует автор видео.- Ездите трезвыми!

На кадрах видно, что автомобиль Daewoo Nexia получил серьезные повреждения передней части. Внедорожник Mitsubishi наехал на уже поваленный столб с проводами. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.