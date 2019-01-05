В Кузбассе ночью с дороги вылетела фура

5 Янв. 2019 2019-01-05T06:13:52+03:00

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Накануне ночью в Кузбассе неосторожная езда чуть не обернулась трагедией для одного из водителей большегрузов. Грузовой автомобиль вынесло с трассы, и он увяз в снегу.

Водитель грузовика, груженого дорогостоящим промышленным оборудованием, выехал из Кемерова в Новосибирск. Ночью, проезжая Топкинский район, на 187 километре трассы Р-255 «Сибирь» он не справился с управлением, и фура съехала с проезжей части. При этом грузовик накренился на бок и увяз в снегу. Самостоятельно вырваться из снежного плена у водителя фуры не получилось, и тогда он обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД. Спасательную операцию пришлось отложить до утра, сам же водитель не смог оставить машину и отправиться к месте ночлега – он остался в кузове, чтобы охранять ценный груз.

Сотрудники ГИБДД организовали ночное дежурство рядом с фурой, а утром нашли спецтехнику. Вскоре тягач уже ровно стоял на дороге, и дальнобойщик, поблагодарив сотрудников полиции, отправился в путь.