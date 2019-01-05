2019-01-05T06:40:01+03:00
Происшествия

В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка

Женщина погибла в собственном доме
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка. Фото: архив КП.В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка. Фото: архив КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В новогодние праздники в Кузбассе случилось далеко не праздничное происшествие. В одном из частных домов погибла 77-летняя женщина.

Тело 77-летней хозяйки одного из частных домов села Красноселка обнаружили пожарные, прибывшие по знаку тревоги. Потушив пожар и проведя разведку, они нашли тело пенсионерки, жившей в доме, - об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Трагедия произошла 2 января в Яшкинском районе. Здесь жители села Красноселка в 00:16 сообщили диспетчеру о том, что в одном из домов на улице Тарабыкинской начался пожар. Пожарные тут же выдвинулись на место ЧП. Десять человек и три единицы техники тушили пожар, и уже в 00:44 с огнем удалось справиться. После того, как огонь был ликвидирован, в доме обнаружили тело погибшей хозяйки дома. По предварительным данным, причиной ее смерти стало отравление угарным газом.

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