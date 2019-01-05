2019-01-05T07:38:27+03:00
Общество

В Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции

Богослужения пройдут в 172 храмах и церквях области
Екатерина РОМАНОВА
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В Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции. Фото: МВД РоссииВ Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции. Фото: МВД России
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Общественный порядок во время празднования Рождества Христова в Кузбассе будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции, а также 220 бойцов Росгвардии и более 400 представителей общественности.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и церквях Кузбасса – а их в регионе 172 – будут проходить рождественские богослужения. Ожидается, что участие в религиозном обряде примут более 49 тысяч человек. Для того, чтобы обеспечить безопасность людей во время одного из главнейших христианских праздников, каждый храм и церковь заранее будет обследованы, а покой граждане будут охранять более 1,5 тысячи полицейских, 220 бойцов Росгвардии и более 400 представителей добровольных народных дружин, сотрудников частных охранных организаций и казаков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, предусмотрен и резерв сотрудников полиции.

- Находясь в местах проведения массовых мероприятий, будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям, берегите свои личные вещи, - обращаются сотрудники ведомства к кузбассовцам. - Если вы заметили подозрительных людей, сумку, коробку, автомобиль – сообщите об этом в органы внутренних дел. Все сигналы будут отрабатываться в оперативном режиме.

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