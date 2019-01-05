2019-01-05T08:01:39+03:00
Происшествия

Пенсионер из Новокузнецка вышел из дома и забыл, где живет

Мужчина не смог самостоятельно вернуться домой
Екатерина РОМАНОВА
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70-летний пенсионер из Новокузнецка вышел из дома на прогулку, но вернуться обратно не смог. Мужчина попросту забыл, где живет.

Пожилой мужчина долгое время ходил по улице рядом с торговым центром по улице Павловского. Уже наступила ночь, когда на одиноко бредущего пенсионера обратил внимание работник частной охранной организации. Он подошел к пенсионеру и спросил, почему тот ходит вокруг ТЦ, а пенсионер признался, что не помнит своего адреса. Охранник тут же вызвал сотрудников полиции, и те выяснили, что мужчина вечером вышел из дома, а вот вернуться обратно из-за забывчивости уже не смог. К счастью, при себе у него оказался мобильный телефон, и сотрудники полиции смогли связаться с дочерью пенсионера. Как оказалось мужчина живет в Кузнецком районе и страдает потерей памяти.

Полицейские доставили мужчину домой, где его встретила дочь. Сотрудники полиции порекомендовали женщине провести ее отцу добровольную дактилоскопическую регистрацию: это в случае ЧП поможет быстро установить его личность все необходимые данные в случае ЧП.

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