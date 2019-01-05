2019-01-05T09:18:26+03:00
Общество

Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России

Этот результат лучше, чем у Новосибирска, но хуже, чем у Томска
Екатерина РОМАНОВА
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Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России. Фото: архив КП.Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России. Фото: архив КП.Фото: Лариса МАРУЦАК
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Кемерово стал одним из лучших городов России – такие данные приводит официальный сайт национального конкурса «Город России». Согласно итогам голосования, Кемерово занял 47 место из 83.

Областной центр Кемеровской области стал 47-ым среди лучших городов России согласно итогам национального конкурса «Город России» в 2018 году. Он обогнал Новосибирск, который находится на 56 месте, и Барнаул (61 строка рейтинга), а вот до Томска ему далеко: он занимает 26 место в рейтинге.

Самым же лучшим городом, согласно результатам голосования, признан Владикавказ. На второй строке рейтинга – Владивосток, а на третьей – Чебоксары. Один из ближайших соседей – Красноярск – занял четвертую строку рейтинга.

К слову, голосование за лучший город в 2019 году уже стартовало. Сейчас Кемерово находится на 55 месте с результатом 14 голосов.

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