В Кемерове трамвай протаранил легковушку

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:42:02+03:00

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В Кемерове утром в субботу, 5 января, на проспекте Кузнецком случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля случилось на проспекте Кузнецком около 11:15. Трамвай имел преимущество при движении, однако водитель автомобиля по каким-то причинам проигнорировала этот факт и оказалась на рельсах прямо перед вагоном. К счастью, при столкновении никто из пассажиров и водителей не пострадал, оказалась помятой лишь иномарка.

- На месте работали аварийные комиссары, - отметил руководитель пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко. – Водитель иномарки признала свою вину в ДТП. В 12:05 движение трамваев было восстановлено. Хотелось бы напомнить всем водителям о том, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.