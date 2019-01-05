В Кузбассе из двух горящих домов спасли двух женщин

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:17:37+03:00

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Утром в субботу, 5 января, пожарные Ленинска-Кузнецкого спасли из горящего дома двух женщин. При пожаре серьезно пострадали два дома.

Сигнал о том, что на улице горняцкой в Ленинске-Кузнекцком горят два дома, поступил на пульт диспетчера в 08:20. Как оказалось, огнем были охвачены частный дом и дом под дачу, а заметили его соседи, которые и сообщили о ЧП.

- На момент прибытия подразделений пожарной охраны горела крыша и внутри дома, а также веранда соседнего дома под дачу, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Одновременно с тушением пожара специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. Как оказалось, в доме находились хозяйка жилища и ее знакомая. Обеих женщин вывели на свежий воздух. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась. А в 08:35 пожарные полностью ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.