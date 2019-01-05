2019-01-05T11:31:55+03:00
Общество

От -8 до -30 градусов: В Сочельник в Кузбассе будет тепло днем и морозно ночью

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 6 января
Екатерина РОМАНОВА
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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в Сочельник.Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в Сочельник.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Днем 6 января в Кузбассе будет относительно тепло, а вот ночью ожидаются морозы до -30 градусов.

В воскресенье, 6 января, христиане встречают Сочельник, который завершится Рождественской службой. Кто-то проводит этот день в кругу семьи, а кто-то отправляется в гости, чтобы поздравить родных и близких с наступающим Рождеством. К слову, в воскресенье можно смело отправляться гулять: днем воздух прогреется до -8…-13 градусов, местами будет похолоднее – лишь -18 градусов. День будет облачным с прояснениями, пройдет снег – от небольшого до умеренного. Ветер ожидается несильный – лишь 3-8 метра в секунду. Правда, местами возможны порывы до 11-16 метров в секунду.

Ночью же ожидается -19…-24 градуса, при этом местами будет еще холоднее: до -25…-30 градусов.

В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до -21…-23, а днем поднимутся до -11…-13 градусов. День будет облачным и снежным.

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