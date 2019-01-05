2019-01-05T14:09:03+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли на видео последствия серьезного ДТП

ДТП произошло в Кировском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
ДТП в Кемерове на горноспасательной. Фото: кадр видео vk.com.ДТП в Кемерове на горноспасательной. Фото: кадр видео vk.com.
Изменить размер текста:

В Кемерове в Кировском районе в субботу, 5 января, случилось ДТП, в котором серьезно пострадали два автомобиля.

Очевидцы сняли на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кемерове на улице Горноспасательной. На кадрах видео запечатлено, как на дороге стоят три автомобиля, у двух из которых имеются серьезные повреждения. К счастью, в этом ДТП никто серьезно не пострадал.

ДТП в Кемерове..Видое: vk.com, Регион 42"

- Один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя другими, - прокомментировали происшествие с отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. – Пострадавших нет, причинен только имущественный ущерб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры
На кузбасской трассе столкнулись десять автомобилей
От -8 до -30 градусов: В Сочельник в Кузбассе будет тепло днем и морозно ночью
В Кузбассе из двух горящих домов спасли двух женщин
В Кемерове трамвай протаранил легковушку
Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России
Пенсионер из Новокузнецка вышел из дома и забыл, где живет
В Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции
В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка
В Кузбассе ночью с дороги вылетела фура
В Прокопьевске иномарка снесла опору ЛЭП
В Кузбассе похолодает до - 35 градусов
В Новокузнецке товарный поезд сбил женщину
На ремонт дорог в Кузбассе выделят 34 миллиарда рублей
В Новокузнецке пропал 45-летний мужчина
В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки
В Новокузнецке «Лада» сбила шестилетнего ребенка
«Цветет и воняет»: В Кузбассе зацвел самый большой в мире цветок
Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с игроком из КХЛ
Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту