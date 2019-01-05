Очевидцы сняли на видео последствия серьезного ДТП
В Кемерове в Кировском районе в субботу, 5 января, случилось ДТП, в котором серьезно пострадали два автомобиля.
Очевидцы сняли на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кемерове на улице Горноспасательной. На кадрах видео запечатлено, как на дороге стоят три автомобиля, у двух из которых имеются серьезные повреждения. К счастью, в этом ДТП никто серьезно не пострадал.
ДТП в Кемерове..Видое: vk.com, Регион 42"
- Один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя другими, - прокомментировали происшествие с отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. – Пострадавших нет, причинен только имущественный ущерб.