Очевидцы сняли на видео последствия серьезного ДТП

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:09:03+03:00

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В Кемерове в Кировском районе в субботу, 5 января, случилось ДТП, в котором серьезно пострадали два автомобиля.

Очевидцы сняли на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кемерове на улице Горноспасательной. На кадрах видео запечатлено, как на дороге стоят три автомобиля, у двух из которых имеются серьезные повреждения. К счастью, в этом ДТП никто серьезно не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685147" frameborder="0"></iframe> ДТП в Кемерове..Видое: vk.com, Регион 42"

- Один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя другими, - прокомментировали происшествие с отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. – Пострадавших нет, причинен только имущественный ущерб.