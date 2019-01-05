2019-01-05T12:27:41+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе столкнулись десять автомобилей

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Массовое ДТП под Киселевском. Фото: vk.com, "Регион 42"Массовое ДТП под Киселевском. Фото: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

В Кузбассе на автодороге «НовокузнецкЛенинск-Кузнецкий» столкнулись десять автомобилей. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.

Последствия масштабного дорожно-транспортного происшествия , случившегося на автодороге «Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий», неподалеку от Киселевска, очевидцы сняли на видео. Камера запечатлела, как на дороге столкнулись несколько машин. Часть из них стоят поперек дороги и серьезно мешают движению транспорта. Из-за аварии образовался затор, и автомобилисты вынуждены маневрировать среди разбитых машин.

Десять машин попали в ДТП в Кузбассе..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы сообщают, что техника работала на дороге и, видимо, некоторые автолюбители решили пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

- Только что там ехал. Трассу чистили и машины стали объезжать спец технику, видимо, зацепили, - пишет в комментариях один из пользователей социальных сетей, Константин Гук.

Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших уточняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры
Очевидцы сняли на видео последствия серьезного ДТП
От -8 до -30 градусов: В Сочельник в Кузбассе будет тепло днем и морозно ночью
В Кузбассе из двух горящих домов спасли двух женщин
В Кемерове трамвай протаранил легковушку
Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России
Пенсионер из Новокузнецка вышел из дома и забыл, где живет
В Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции
В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка
В Кузбассе ночью с дороги вылетела фура
В Прокопьевске иномарка снесла опору ЛЭП
В Кузбассе похолодает до - 35 градусов
В Новокузнецке товарный поезд сбил женщину
На ремонт дорог в Кузбассе выделят 34 миллиарда рублей
В Новокузнецке пропал 45-летний мужчина
В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки
В Новокузнецке «Лада» сбила шестилетнего ребенка
«Цветет и воняет»: В Кузбассе зацвел самый большой в мире цветок
Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с игроком из КХЛ
Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту