На кузбасской трассе столкнулись десять автомобилей

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:27:41+03:00

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В Кузбассе на автодороге «Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий» столкнулись десять автомобилей. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.

Последствия масштабного дорожно-транспортного происшествия , случившегося на автодороге «Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий», неподалеку от Киселевска, очевидцы сняли на видео. Камера запечатлела, как на дороге столкнулись несколько машин. Часть из них стоят поперек дороги и серьезно мешают движению транспорта. Из-за аварии образовался затор, и автомобилисты вынуждены маневрировать среди разбитых машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685148" frameborder="0"></iframe> Десять машин попали в ДТП в Кузбассе..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы сообщают, что техника работала на дороге и, видимо, некоторые автолюбители решили пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

- Только что там ехал. Трассу чистили и машины стали объезжать спец технику, видимо, зацепили, - пишет в комментариях один из пользователей социальных сетей, Константин Гук.

Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших уточняется.