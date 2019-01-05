2019-01-05T14:37:53+03:00
Общество

Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры

Эта сумма в полтора раза превышает выделенную в 2018 году
Екатерина РОМАНОВА
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Спортплощадка в селе Сосновка Гурьевского района. Фото: администрация Кемеровской областиСпортплощадка в селе Сосновка Гурьевского района. Фото: администрация Кемеровской области
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В 2019 году на развитие инфраструктуры кузбасских сел будет направлено более 290 миллионов рублей. Причем значительную часть составят средства федерального бюджета.

Средства, благодаря которым сельские территории получат развитие, выделяются из бюджетов разного уровня. Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, 235,9 миллиона рублей направляется из федерального бюджета. Доля средств областного бюджета – 48,3 миллиона рублей. При этом часть средств направляется из местных бюджетов и внебюджетных средств.

К слову, сумма, направленная на развитие инфраструктуры в 2019 году превышает ту, которая была освоена годом ранее в два раза. Так, 2018 году на развитие инфраструктуры кузбасских сел было направлено 189,2 миллиона рублей. Из них федеральная составляющая равна – 116,5 миллиона рублей, из областного бюджета было выделено 26,2 миллиона рублей, из местных – 18,1 миллиона рублей, внебюджетных средств удалось привлечь на сумму 28,2 миллиона рублей. Благодаря этим средствам были построены водопроводные сети в селах Вишневка Беловского района и Андреевка Кемеровского района. Более 91,6 миллиона рублей были направлены на строительство школы с бассейном в поселке Металлург Новокузнецкого района. Завершение строительства запланировано на 2020 год. Также была построена первая очередь сетей газоснабжения в селе Березово Кемеровского района.

Построены спортивная площадка в селе Сосновка Гурьевского района, три детские площадки в Прокопьевском и Чебулинском районах, и одна спортивно-тренажерная площадка в поселке Калининский Мариинского района.

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