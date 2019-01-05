Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:19:24+03:00

По данным полиции, в массовом ДТП пострадали девять автомобилей. Фото: кадр видео vk.com.

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Днем в субботу, 5 января, около 15:00 в Прокопьевском районе столкнулись сразу девять автомобилей. В полиции сообщили подробности массового дорожно-транспортного происшествия.

Из-за столкновений девяти автомобилей на 69-ом километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк» водители в течение некоторого времени не могли проехать в направлении Ленинка-Кузнецкого. чтобы избежать дополнительных столкновений и обеспечить порядок на дороге, сотрудники ГИБДД регулировали движение на этом участке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685148" frameborder="0"></iframe> Десять машин попали в ДТП в Кузбассе..Видео: vk.com, "Регион 42"

По предварительным данным, причиной аварии стали неверно выбранные водителями скорость и дистанция. К счастью, пострадали только автомобили. По имеющимся в распоряжении Госавтоинспекции данным, люди в ДТП не пострадали. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Спустя несколько часов после ДТП движение по автодороге было возобновлено.

Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует водителям двигаться со скоростью, обеспечивающей возможность своевременно реагировать на изменение дорожной обстановки, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, следует воздержаться от резких необдуманных маневров, а также следить за чистотой и исправностью внешних световых приборов.