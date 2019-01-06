2019-01-06T04:56:45+03:00
Общество

В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы

Они доставят горожан в церкви и обратно
Екатерина РОМАНОВА
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В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы. Архив КП.В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы. Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В ночь с 6 на 7 января в Новокузнецке будет работать общественный транспорт, который доставит горожан на богослужения в церквях и обратно.

О том, что новокузнечане смогут добраться на Рождественскую службу и обратно на общественном транспорте сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. Автобусы будут ходить 6 января с 22:00 до 03:00 7 января по нескольким временным маршрутам.

«Вокзал – Михайло-Архангельская церковь – Спасо-Преображенский собор»:

- отправление от вокзала: 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00:

- отправление от Спасо-Преображенского собора: 22:30, 23:30, 00:30, 01:30, 02:30:

- отправление от Михайло-Архангельской церкви: 22:50, 23:50, 00:50, 01:50, 02:50.

«Космонавтов – Ильинская церковь»:

- отправление от «Космонавтов»: 22:00, 23:00, 01:00, 02:00:

- отправление от Ильинской церкви: 22:30, 00:30, 01:30, 02:30.

«Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова»:

- отправление от вокзала: 23:40, 01:50, 3:30:

- отправление от собора Рождества Христова: 22:50, 01:00, 02:40.

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