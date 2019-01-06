2019-01-06T05:56:51+03:00
Общество

Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость

Мужчина купил в интернет-магазине несуществующую одежду
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость. Архив КП.Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость. Архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Новокузнечанин хотел сэкономить на покупке брендовой спортивной одежды, но из-за доверчивости лишился восьми тысяч рублей.

30-летний житель Новокузнецка присмотрел в одном из интернет-магазинов брендовую одежду для занятий спортом. Мужчина загорелся идеей сделать себе такой подарок и связался с автором объявления. Тот пообещал прислать костюм сразу же после того, как покупатель переведет предоплату. Горожанин тут же перевел восемь тысяч рублей на указанный счет и стал ждать доставку. Когда все сроки вышли, а костюм так и не был доставлен, мужчина связался с продавцом. Переговоры длились несколько недель, и лишь когда стало понятно, что ни костюма, ни денег он не увидит, новокузнечанин обратился в полицию.

Лже-продавца вскоре нашли: им оказался 26-летний житель Новосибирска. Мужчину задержали по месту жительства, и теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Житель Новосибирска может лишиться свободы на срок до пяти лет за продажу несуществующего костюма. Кроме того, полицейские проверяют причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.

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