Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:10:04+03:00

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Новокузнецкий ХК «Металлург» провел первый в этом году домашний матч. 2019 год для новокузнечан начался в победы.

Накануне в Новокузнецке состоялась первая в 2019 году игра, которая завершилась для «Металлурга» победой. Уже в стартовые минуты новокузнечане совершали опасные атаки, но отличиться сразу у них не получилось. Впрочем, как и у «Звезды». Лишь во втором периоде гости смогли забросить первую шайбу в ворота металлургов. А на 55-ой минуте новокузнечане сравняли счет: Даниил Ердаков отдал пас на Антона Гловацкого, который, располагаясь по центру ворот, нанес точный бросок. А еще через две минуты Сергей Барбашев из «Металлурга» забросил вторую шайбу в ворота соперника. Эта шайба оказалась решающей не только для исхода матча – новокузнечане победили со счетом 2:1 – но и прервала победную серию «Звезды» из четырех матчей.

В следующем поединке новокузнечане 7 января будут принимать «Химик». Начало игры в 17:00.