За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:33:44+03:00

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Первые результаты профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» неутешительны: всего за пять дней отстранен от управления 171 водитель, севший за руль пьяным.

В Кузбассе проходит акция «Нетрезвый водитель», которая призвана предотвратить дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине нетрезвых автомобилистов. Первые результаты неутешительны: всего за пять дней от управления отстранен 171 водитель. Каждый из отстраненных сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, за это нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Впрочем, отказ от прохождения освидетельствования грозит тем же самым. А единственный способ избежать наказания – садиться за руль только абсолютно трезвым.