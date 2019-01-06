2019-01-06T09:33:44+03:00
Общество

За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя

Кузбассовцы отмечают Новый год и садятся пьяными за руль
Екатерина РОМАНОВА
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За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя. Фото: областная Госавтоинспекция.За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя. Фото: областная Госавтоинспекция.
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Первые результаты профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» неутешительны: всего за пять дней отстранен от управления 171 водитель, севший за руль пьяным.

В Кузбассе проходит акция «Нетрезвый водитель», которая призвана предотвратить дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине нетрезвых автомобилистов. Первые результаты неутешительны: всего за пять дней от управления отстранен 171 водитель. Каждый из отстраненных сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, за это нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Впрочем, отказ от прохождения освидетельствования грозит тем же самым. А единственный способ избежать наказания – садиться за руль только абсолютно трезвым.

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