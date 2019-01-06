2019-01-06T10:44:14+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера

Массовая авария случилась на ленинск-кузнецкой трассе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Последствия ДТП на ленинской трассе очевидцы сняли на видео. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Последствия ДТП на ленинской трассе очевидцы сняли на видео. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 6 января, в Кузбассе случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Одним из его участников оказался грейдер.

Последствия аварии, которая произошла на ленинск-кузнецкой автодороге в направлении города Белово, очевидцы сняли на видео. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня в воскресенье. Одним из участников ДТП стал прицепной грейдер, кроме него при аварии пострадали три легковых автомобилей. У всех легковых автомобилей имеются повреждения корпуса. На месте работали сотрудники полиции, пожарные и бригада скорой помощи.

ДТП на ленинской трассе в Кузбассе..Фидео: vk.com, "Регион 42"

Информация о количестве возможных пострадавших и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры
На кузбасской трассе столкнулись десять автомобилей
Очевидцы сняли на видео последствия серьезного ДТП
От -8 до -30 градусов: В Сочельник в Кузбассе будет тепло днем и морозно ночью
В Кузбассе из двух горящих домов спасли двух женщин
В Кемерове трамвай протаранил легковушку
Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России
Пенсионер из Новокузнецка вышел из дома и забыл, где живет
В Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции
В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка
В Кузбассе ночью с дороги вылетела фура
В Прокопьевске иномарка снесла опору ЛЭП
В Кузбассе похолодает до - 35 градусов
В Новокузнецке товарный поезд сбил женщину
На ремонт дорог в Кузбассе выделят 34 миллиарда рублей
В Новокузнецке пропал 45-летний мужчина
В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки
В Новокузнецке «Лада» сбила шестилетнего ребенка
«Цветет и воняет»: В Кузбассе зацвел самый большой в мире цветок
Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с игроком из КХЛ
Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту