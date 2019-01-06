На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
В воскресенье, 6 января, в Кузбассе случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Одним из его участников оказался грейдер.
Последствия аварии, которая произошла на ленинск-кузнецкой автодороге в направлении города Белово, очевидцы сняли на видео. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня в воскресенье. Одним из участников ДТП стал прицепной грейдер, кроме него при аварии пострадали три легковых автомобилей. У всех легковых автомобилей имеются повреждения корпуса. На месте работали сотрудники полиции, пожарные и бригада скорой помощи.
ДТП на ленинской трассе в Кузбассе..Фидео: vk.com, "Регион 42"
Информация о количестве возможных пострадавших и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.