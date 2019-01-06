2019-01-06T11:43:31+03:00
Общество

Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно

Синоптики рассказали о погоде в понедельник, 7 января
Екатерина РОМАНОВА
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На Рождество в Кузбассе будет тепло, снежно, а днем - еще и солнечно.На Рождество в Кузбассе будет тепло, снежно, а днем - еще и солнечно.Фото: Роман ЗЛОБИН
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По-зимнему теплым будет понедельник, 7 января, день, когда православные христиане отмечают Рождество. Но, несмотря на относительное тепло, одеваться все-таки стоит потеплее, особенно если вы собираетесь на Рождественское богослужение.

В ночь с 6 на 7 января в Кузбассе ожидается от -13 до 18 градусов, а вот на юге области будет холоднее: до -26. В Кемерове же столбики термометров опустят до 15-17 градусов. Местами пройдет снег, а порывы ветра могут достигать 11-16 метров в секунду.

Днем будет по-зимнему тепло: до -7…-12 градусов. На территории Кемеровской области ожидается переменная облачность, местами – снежок. В областном центре уличные термометры покажут -8…-10 градусов. При этом ночью возможен небольшой снег, а день будет ясным и светлым.

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